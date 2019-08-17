الأمير منصور بن مشعل يجتمع بعمر السومة

عقد الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على فريق كرة القدم في النادي الأهلي، أمس (الجمعة)، اجتماعاً مع المحترف السوري عمر السومة، قبل انطلاق تدريبات الفريق، وذلك بعد أزمة اللاعب الأخيرة إثر خلافه مع مدرب الفريق الكرواتي برانكو إيفانكوفتش.
وتجلى خلاف اللاعب مع المدرب أثناء مباراة الأهلي والهلال في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا الثلاثاء الماضي، حيث عبر اللاعب عن غضبه لعدم إشراكه أساسياً خلال المباراة وقام برمي قميص الفريق على الأرض.
وفي الوقت الذي تحدثت تقارير صحفية عن طلب اللاعب الرحيل من الأهلي، ظهر اللاعب في مقطع فيديو مؤكداً بقاءه مع الفريق، ومشدداً على أن مشاكل الأهلي تبقى داخل جدران النادي وبين أفراده.وفق “أخبار 24”.