بالفيديو.. الأهلي للسومة: إذا تحبنا ذرة نحبك مليون.. واللاعب: أنا للأهلي والأهلي لي

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي مقطع فيديو تحفيزيا لنجم الفريق الأول لكرة القدم اللاعب السوري عمر السومة، وذلك بعد أزمته الأخيرة والتي ترافقت مع أنباء عن رحيله من الفريق قبل أن يؤكد اللاعب تمسكه بالأهلي.
وتضمن المقطع لقطات شهيرة لأهداف السومة، مع تعليق صوتي للأمير منصور بن مشعل المشرف على الكرة بالنادي وكلماته الشهيرة: “عمر يريدنا ونحن نريده.. عمر ابننا ونحن أهله.. إذا يحبنا ذرة.. نحبه مليون”.
وأظهر الفيديو كلمة للسومة يشكر فيها الجماهير الأهلاوية على ثقتها ودعمها للفريق، كما ثمَّن جهود الإدارة وخاصة الأمير منصور بن مشعل، مؤكدا أن الجميع في خدمة الكيان الأهلاوي.وفق “أخبار 24”.
وتعهد ببذل الجهد لإسعاد الجماهير بنهاية الموسم، واختتم كلمته بالرد على جميع الشائعات قائلا: “أنا للأهلي والأهلي لي”.
«عمر يريدنا ونحن نريده.. عمر ابننا ونحن أهله.. إذا يحبنا ذرة.. نحبه مليون»
الأهلي يحب أبناءه المخلصين .. 💚 pic.twitter.com/4w4HkzlMQ5
— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 16, 2019