آل جابر: المملكة تثمن الدور الفعال للإمارات في معالجة الأحداث الأخيرة في عدن وتلافي آثارها

قال سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر إن المملكة تثمن الدور الفعال للأشقاء في الإمارات، وجهودهم المستمرة لمعالجة الأحداث الأخيرة في عدن، وتلافي آثارها، ضمن إطار جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وأوضح آل جابر أن الإجراءات التي اتُخذت لمعالجة أحداث عدن، وتجاوب الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، أكدت على متانة العلاقات السعودية – الإماراتية، واتفاق قيادتها على الحفاظ على الدولة واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن.
وأضاف أن الجهود التي اتخذت من قبل كافة الأطراف لمعالجة الأحداث، أبرزت وحدة الصف في مواجهة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، وأكدت اتفاق الجميع على أن اليمن لن يكون جزءاً من ولاية الفقيه في إيران.وف “أخبار 24”.
وعبر السفير عن تقديره للإعلاميين والناشطين اليمنيين الذين سخروا أقلامهم لتعزيز لغة الحوار والتصالح وتوحيد الصف، وتفاعلهم الإيجابي مع الجهود السياسية التي تبذل من مختلف الأطراف لمعالجة الأحداث في عدن، وتغليبهم للمصلحة الوطنية بابتعادهم عن الطرح المتشنج.