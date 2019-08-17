محامٍ يوضح العقوبة المتوقعة بحق الشبان المعتدين على السيدة بحديقة في جازان

أوضح محامٍ، العقوبة المتوقعة على الشبان الذين اعتدوا على السیدة التي تعمل في تأجیر ألعاب الأطفال بحديقة الأمیر محمد بن ناصر في محافظة العیدابي بجازان.
وبيّن المحامي خالد فقيهي أن الاعتداء على السيدة جريمة نصّت عليها المادة السادسة بلائحة الآداب العامة والتي جاء فيها: “عدم السماح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها أو إضرار بهم أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر”.
وأضاف فقيهي وفقاً لـ”سبق”، أن المعتدين معرضون للسجن 3 أشهر والغرامة المالية ٥ آلاف ريال حال عدم تنازل السيدة المتضررة عن حقها الخاص.