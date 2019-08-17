أظهر مقطع فيديو متداول، تشييع 58 جثماناً أمس (الجمعة) داخل المسجد الحرام في مكة المكرمة.

وبيّن الفيديو، موكباً لسيارات تحمل جثامين المتوفين، فيما قال بعض متداولي الفيديو إن بعض المتوفين من الحجاج توفوا بملابس الإحرام.

وفق “أخبار 24”.