ألقت شرطة منطقة المدينة المنورة القبض على جانٍ سرق مجوهرات تُقدر قيمتها بـ500 ألف ريال من أحد المستودعات.
وكانت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المدينة تلقت بلاغاً حول سرقة مشغولات وحُلي فضية وأحجار كريمة وسبح من مستودع تابع لمحل مجوهرات، فتم تشكيل فريق بحث لمعرفة الجاني.
وكشفت معلومات سرية أن اللص عَرَضَ المصوغات المسروقة للبيع في أحد المحال التجارية بمكة المكرمة بسعر زهيد، فانتقل فريق البحث لمكة المكرمة وتابع تحركات الجاني حتى تم القبض عليه داخل أحد المحال التجارية وبحوزته المسروقات، واعترف، بحسب “سبق”، بارتكابه السرقة وأُحيل للنيابة العامة.