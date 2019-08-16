الإعدام بالكرسي الكهربائي لمجرم بعد 33 سنة على قتله أُماً وابنتها في أمريكا

نفذت السلطات الأمريكية حكم الإعدام بحق المدان “ستيفن ويست” البالغ من العمر 51 عاماً، باستخدام كرسي الصعق الكهربائي، وذلك لقتـله أُماً وابنتها المراهقة قبل 33 عاماً.
ورفضت المحكمة العليا في ولاية تينيسي طلب المدان “ويست” بوقف تنفيذ الحكم، قبل ساعات من موعد الإعدام، حيث أنكر حتى اللحظة الأخيرة قتـله السيدة واندا رومينز وابنتها شيلا رومينز التي كانت تبلغ 15 عاماً، طعناً، عام 1986.
وكانت المحكمة قد قضت أولاً بعقوبة السجن المؤبد على “ويست”، مع إمكانية العفو عنه بحلول عام 2030، إلا أن طريقة القـتل العنيفة جعلتها تعدل الحكم إلى الإعدام، كما اتهمته باغتصاب الابنة قبل قتـلها طعناً.
ووفقاً لمركز معلومات عقوبة الإعدام، يعتبر “ويست” السجين الثاني الذي ينفذ فيه حكم الإعدام في ولاية تينيسي، والحادي عشر في الولايات المتحدة، خلال هذا العام 2019.وفق “أخبار 24”.