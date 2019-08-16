أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عن القبض على أكثر من ثلاثة ملايين و679 ألف مخالف منذ انطلاقها في صفر 1439 حتى الخميس الماضي.
وأوضحت وزارة الداخلية في البيان الـ116، أنّ من بين المضبوطين مليونين و871 ألف مخالف لنظام الإقامة، و567 ألف مخالف لنظام العمل، و240 ألف مخالف لنظام أمن الحدود.
كما أسفرت الحملات عن ضبط 62 ألف شخص أثناء محاولتهم التسلل إلى داخل المملكة 97% منهم من الجنسيتين الإثيوبية واليمنية، فيم ضُبط 2704 أشخاص أثناء محاولتهم التسلل إلى خارج المملكة.
وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 517 ألف مخالف، وإحالة 470 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 609 آلاف آخرين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل أكثر من 912 ألف مخالف.
فيما يجري حالياً إخضاع 12 ألفا و524 وافداً لإجراءات تنفيذ الأنظمة، منهم 10.8 ألف رجل و1658 امرأة.
وبلغ إجمالي المواطنين المتورطين في نقل وإيواء المخالفين والتستر عليهم 1533 مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1418 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق باقي الموقوفين وعددهم 115 مواطناً.
وفق “أخبار 24”.