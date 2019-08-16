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أخبار محلية > محامٍ: للزوج أن يشترط في عقد النكاح عدم سفر الزوجة إلا بإذنه ومنعها من استخدام أي تطبيق إلكتروني
16/08/2019   8:46 م

محامٍ: للزوج أن يشترط في عقد النكاح عدم سفر الزوجة إلا بإذنه ومنعها من استخدام أي تطبيق إلكتروني

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رأى محامٍ بمنطقة عسير أن الشاب المقدِم على الزواج يمكنه أن يضع عدداً ممن الشروط في عقد الزواج إذا رآها مناسبة.

وقال المحامي أحمد عيبان: إنه متاح لأي شاب مقدم على الزواج شروط مناسبة إذا رغب في إدراجها في عقد الزواج، ومنها: (اشتراط عدم سفر الزوجة إلا بإذنه، منع الزوجة من استخدام أي تطبيق إلكتروني إذا رأى ذلك مناسباً، موافقته أولاً على طبيعة العمل إذا رغبت الزوجة في العمل).

وبرر عيبان هذه الشروط قائلاً: بعض الزوجات قد يشترطن شروطاً مشابهة، مثل أن يكون جزء من المهر مؤخراً في حالة الطلاق، مضيفاً أن من أسباب الطلاق عدم الوضوح في الرأي وطريقة حياة الشاب قبل الزواج، وفي حالة التقاضي بين الزوجين يصعب الإثبات، فالزوجة تقول النظام أجاز لي كذا، بينما يقول الزوج إنه يرفض هذا الشيء، لذا يرى أن توثيق الشروط في عقد الزواج هو الأفضل.وفق “أخبار 24”.

جدير بالذكر أن بعض الزيجات مؤخراً شهدت وضع الزوجات شروطاً في عقد الزواج منها على سبيل المثال؛ عدم إقدام الزوج على الزواج بأخرى، عدم ممانعته عمل الزوجة، توفير سكن مستقل لها، وغيرها من الشروط.

محامٍ: للزوج أن يشترط في عقد النكاح عدم سفر الزوجة إلا بإذنه ومنعها من استخدام أي تطبيق إلكتروني

أخبار محلية
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