وافقت المديرية العامة للسجون لخمسين نزيلاً في سجون المملكة بأداء شعائر الحج لهذا العام، إضافة إلى 32 من ذويهم، ضمن برنامج “ثقة”، وتحت إشراف الإدارة العامة للتوجيه الفكري والمعنوي بالمديرية.
وعن كيفية حج هؤلاء النزلاء، وهم مدانون في قضايا جنائية أو أمنية، فهم يحجون كباقي الحجاج، يقيمون في مساكن مزودة بأحدث التجهيزات، مع أعلى مستويات الخدمات، وينقلون عبر حافلات حديثة ومكيفة ومعهم أعداد قليلة من منسوبي مديرية السجون، وفقاً لما نشرته “عكاظ”.
وكغيرهم من الحجاج، يؤدي النزلاء جميع أركان الحج من قضاء يوم التروية والوقوف بعرفة مع باقي الحجيج، ويرمون الجمرات قبل العودة لمحل سكنهم بواسطة الحافلات، حيث أعدت “السجون” لهم جميع ما يحتاجونه من سكن وغيره لأداء مناسكهم بكل راحة.
يُذكر أن المستفيدين هم من برنامج “ثقة” المستحدَث في المديرية العامة للسجون بهدف إعادة الثقة للنزلاء ودمجهم بالمجتمع، كما استفادوا من برنامج متكامل دينياً وثقافياً في فترة الحج.