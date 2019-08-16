تعدَّى مجموعة من الشباب على سيدة تعمل في بيع ألعاب الأطفال بحديقة الأمير محمد بن ناصر في محافظة العيدابي بجازان.
وأظهر مقطع فيديو متداول الشبان وهم يعبثون بالألعاب التي تبيعها السيدة وقيام أحدهم بركوب “دراجة كهربائية” تقوم السيدة بتأجيرها، وانطلق بها في الساحة المجاورة للحديقة ما دفع السيدة للجري وراءه لاستعادتها منه، كما قاموا بمضايقتها واستفزازها بطرق شتى حتى وصل الأمر إلى الاشتباك بالأيدي.
ووجه محافظ العيدابي عبدالله الظافري، باتخاذ اللازم تجاه الشبان وإحالتهم للجهات المختصة، كما وجه بدعم السيدة وتسهيل عملها الذي تقتات منه.
وفق “أخبار 24”.