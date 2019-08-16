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أخبار محلية > إنشاء مجازر حديثة لمشروع “أضاحي” لرفع طاقته الاستيعابية إلى 5 ملايين رأس
16/08/2019   8:43 م

إنشاء مجازر حديثة لمشروع “أضاحي” لرفع طاقته الاستيعابية إلى 5 ملايين رأس

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بدأ مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي “أضاحي” في إعداد التصاميم الهندسية لإنشاء مجازر جديدة وحديثة، لرفع الطاقة الإنتاجية للمشروع من 1.2 مليون رأس من الغنم حالياً إلى 5 ملايين رأس في المستقبل، بما يتماشى مع الزيادة المضطردة في أعداد الحجاج.

وقال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي يدير المشروع الدكتور بندر حجار، إن المجازر الجديدة ستستخدم تقنيات وآليات حديثة لتحقيق أقصى استفادة من لحوم الأضاحي، مبيناً أن المشروع سينفذ على عدة مراحل ستكتمل بحلول عام 2030.

وأوضح أن المشروع سيعتمد أعلى معايير ودرجات الكفاءة والجودة في معالجة النفايات العضوية الصلبة الناتجة من المسالخ، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، ومرافق معالجة المياه والجلود، وغيرها من المراحل المكملة للمشروع.وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن مرحلة الدراسات للعروض المقدمة لأعمال التصاميم الهندسية للمشروع قد اكتملت، حيث جرى إسناد الأعمال الاستشارية لتصميم المجازر الحديثة إلى تحالف بين أحد المكاتب الاستشارية في مجال الإعمار وإحدى الشركات الإسبانية.

إنشاء مجازر حديثة لمشروع “أضاحي” لرفع طاقته الاستيعابية إلى 5 ملايين رأس

أخبار محلية
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