أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين “جعفري” و”الحريصي”

نقل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، لذوي شهيدي الواجب العريف حسن بن محمد جعفري، والعريف سالم بن سلمان الحريصي، من منسوبي القوات البرية اللذين استشهدا في الحد الجنوبي.
وعبر الأمير عن فخر واعتزاز القيادة وأبناء الوطن بالشهيدين وجميع شهداء القطاعات العسكرية المختلفة، لتضحيتهم بأرواحهم فداء للدين والوطن، داعياً المولى عز وجل أن يتولاهما بواسع رحمته.
من جانبهم، أعرب ذوو الشهيدين عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولأمير المنطقة على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة المملكة بأبنائها في كل مكان، مشيرين إلى فخرهم بابنيهما اللذين استشهدا في ميدان العز والكرامة.وفق “أخبار 24”.