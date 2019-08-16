معالي مدير جامعة سطام يهني القيادة بنجاح #حج40

عبّر معالي مدير جامعة الامير سطام الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد بمناسبة نجاح حج 1440 عن مشاعره الفياضة فقال :
عاما تلو عام تثبت المملكة للعالم أجمع بأن لديها الإرادة والقوة والموارد البشرية القادرة على جعل رحلة الحج ناجحة ورحلة عمر لاتنسى وتجعل المسلم متفرغا لعبادة ربه دون أدنى أي عناء فقد كفلت له دولة التوحيد بعد توفيق الله كل ما يحتاجه على اعلى المستويات وبكل الخدمات بطريقة فريدة لا يجيد تنفيذها سوى السعوديين، فشكراً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان على هذه الرعاية الملكية لموسم الحج، وعلى هذا الاهتمام الكبير بهذا الركن العظيم، وشكرا للجهات المنفذة في أرض العمل، من لجان عليا ووزارات ورجال أمن، وشكرا لشباب وطننا الغالي من المتطوعين في كل مجال صحي وتوعوي وإرشادي، وشكراً للأمثلة المشرقة لقيادات وشباب وطننا المخلصين، ويحق لنا أن نتباهى ونفتخر بأننا سعوديون ونفخر بخدمة الحرمين الشريفين وخدمة الحجيج والزوار والمعتمرين، وبهذه المناسبة ابارك وأهنىء خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين على نجاح موسم الحج سائلا المولى أن يحفظ ولاة أمرنا وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان وكل عام ونتم بخير.