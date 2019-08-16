دوري لكرة القدم النسائية بجدة بمشاركة 7 فرق

تشهد مدينة جدة إقامة دوري لكرة القدم النسائية بالمحافظة خلال الشهرين المقبلين، بمشاركة 7 فرق، وتحت إدارة حكام من السيدات.
وستقام المنافسات في منطقة أبحر، وستكون بنظام النقاط، حيث ستشارك 8 لاعبات فقط من كل فريق في اللعب بميدان المباراة، مع وجود 8 لاعبات في الاحتياط.
وقالت مدربة كرة القدم وعضوة اللجنة المنظمة للدوري “بيرين صدقة” إن إقامة الدوي يأتي لدعم وتأسيس مستقبل كرة القدم النسائية في جدة، مبينة وفقاً لصحيفة “الوطن” أن الدوري يصب في إطار التوعية بأهمية ممارسة النساء للرياضة عامة وكرة القدم خاصة.
يذكر أن مدينة جدة بها حالياً 9 فرق نسائية لكرة القدم، وكانت قد شهدت إقامة دوري لكرة القدم النسائية قبل عامين، وينتظر أن يأتي تنظيم الدوري الجديد بشكل أقوى ومشاركة أكبر.