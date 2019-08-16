اجتماع ثلاثي نصراوي يقرر ابعاد جونز واستمرار موسى

عقد المدير الفني لفريق النصر البرتغالي روي فيتوريا اجتماعاً مع رئيس النادي صفوان السويكت والمشرف على الفريق عبدالرحمن الحلافي بعد عودته من دبي امس، حيث كشفت المصادر الى ان الاجتماع خلص الى الاتفاق على تسريح الحارس الاسترالي برادلي جونز والاستعانة بمدافع اسيوي وادراجه في القائمة الاسيوية مع ادخال المغربي نور الدين امرابط او البرازيلي بيتروس، حيث سيفاضل الجهاز الفني بينهما وحاجة الفريق الفنية لهما قبل الرفع بالاسماء والمقررة في 19 من اغسطس الجاري، وبينت المصادر الى النيجيري احمد موسى سيكمل عامه الثاني مع النصر بعد توقف المفاوضات النصراوية التركية بسبب ضعف القيمة المادية التي عرضها نادي فنربخشة لانتقال اللاعب بنظام الاعارة لموسم واحد، في الوقت الذي طالب فيه فتوريا باسماء محلية لضمها لقائمة الفريق قبل الدخول في المعترك الاسيوي الصعب الذي سياوجه من خلاله فريق السد القطري.
ويعاود الفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر اليوم الجمعة تدريباته بعد ايام الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين بعد مواجهة الوحدة الاماراتي في دوري ابطال اسيا والتي نجح من خلالها العالمي في خطف بطاقة التأهل الى الدور ربع النهائي من المسابقة، وستشهد تدريبات الغد انضمام القادم من صفوف فريق التعاون عبدالفتاح ادم بعد انهى مشاركته مع المنتخب السعودي في بطولة غرب اسيا التي اختتمت منافساتها الاربعاء في العراق، وتواجد ادم خلال اليومين الماضيين الى جانب الثلاثي نور الدين امرابط واحمد موسى وعبدالعزيز الجبرين في التدريبات اللياقية، حيث خضع ادم لكشف طبي للتأكد من جاهزيته الطبية بعد ان حرمته الاصابة من المشاركة مع المنتخب السعودي، وسينضم الدولي يحي الشهري الذي اكمل برنامجه العلاجي في دبي للتدريبات اليوم ايضا، بعد ان كان قد خضع لعملية جراحية في كتفه الايسر.
ويستعد النصر بدءاً من الخميس المقبل لرحلة الدفاع عن لقبه في الدوري السعودي للمحترفين عندما يواجه فريق ضمك على ارض استاد الملك فهد الدولي. وفق “اليوم”.
وعلى الصعيد ذاته، ينتظر ان يعود المشرف السابق على الفئات السنية هاني الداود لاستلام المهمة من جديد في ظل النجاحات المميزة التي حققتها الفئات السنية بالنصر ابان وجود على راس الهرم الاداري.