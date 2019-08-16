إدارة نادي التعاون توقع مخالصة مالية مع اللاعب جهاد الحسين

وقعت إدارة نادي التعاون،اليوم الخميس ،برئاسة محمد قاسم ،مخالصة مالية مع اللاعب جهاد الحسين.
وكتب نادي التعاون “تغريدة” عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، قال فيها: “قدم مجلس إدارة النادي جزيل الشكر والتقدير للاعب “جهاد الحسين” الذي فسخ عقده بالتراضي ، بعدما مثل التعاون في الـ 5 مواسم الماضية كان فيها مثالاً للاعب المميز خلقاً وأداءً “.
و تابع :”متمنياً له التوفيق والنجاح مستقبلاً مؤكداً بأنه كان من اللاعبين المميزين بتاريخ النادي”.
جدير بالذكر أن جهاد الحسين، تألق مع التعاون في الموسم الماضي، وساهم في فوز سكري القصيم بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب نادي الاتحاد في شهر مايو الماضي.وفق “أخبار 24”.
بدأ جهاد الحسين اللعب مع نادي التعاون في موسم 2014-2015 قادمًا من نادي دبي الإماراتي.