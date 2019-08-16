جوليانو أغلى لاعبي الموسم الجديد

يعتلي البرازيلي جوليانو دي باولا، صانع ألعاب فريق النصر الأول لكرة القدم، قائمة أعلى اللاعبين قيمةً سوقيةً في الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم الجديد، وفق آخر تحديث أجراه موقع “ترانسفير ماركت” العالمي.
وبحسب الموقع ذاته، زادت قيمة جوليانو 1.5 مليون يورو، لتبلغ إجمالًا 14 مليونًا، ما منحه الصدارة بفارق مليونين عن مواطنه جوزيف دي سوزا، لاعب وسط الأهلي.
وبالتساوي مع دي سوزا، يأتي ثالثًا أحمد موسى، جناح أيسر النصر، الذي انخفضت قيمته السوقية بما يوازي ثلاثة ملايين يورو دفعةً واحدةً، يليه الرأس أخضري دجانيني تفاريس، مهاجم الأهلي، بمبلغ تسعة ملايين يورو. ويحلُّ السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي، خامسًا، بقيمة سوقية قدرها ثمانية ملايين يورو، وخلفه التونسي نعيم السليتي، الوافد أخيرًا إلى الاتفاق، بفارق مليون واحد، متساويًا مع البيروفي أندريه كاريلو، جناح أيمن الهلال. ويقدِّر الموقع البرازيلي كلًّا من مايكون بيريرا، مدافع النصر، والإيطالي سيباستيان جيوفينكو، مهاجم الهلال، والصربي ألكسندر بريجوفيتش، مهاجم الاتحاد، بستة ملايين يورو، تضعهم في المراكز الثلاثة الأخيرة ضمن قائمة أغلى عشرة لاعبين في الدوري السعودي. وفق “الرياضية”.
جوليانو
الفريق: النصر
العمر: 29
القيمة: 14 مليونًا
دي سوزا
الفريق: الأهلي
العمر: 30
القيمة: 12 مليونًا
موسى
الفريق: النصر
العمر: 26
القيمة: 12 مليونًا
دجانيني
الفريق: الأهلي
العمر: 28
القيمة: 9 ملايين
السومة
الفريق: الأهلي
العمر: 30
القيمة: 8 ملايين
السليتي
الفريق: الاتفاق
العمر: 27
القيمة: 7 ملايين
كاريلو
الفريق: الهلال
العمر: 28
القيمة: 7 ملايين
مايكون
الفريق: النصر
العمر: 30
القيمة: 6 ملايين
جيوفينكو
الفريق: الهلال
العمر: 32
القيمة: 6 ملايين
بريجوفيتش
الفريق: الاتحاد
العمر: 29
القيمة: 6 ملايين