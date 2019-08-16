بالفيديو.. سيارات إسعاف صغيرة في الحج.. ماذا يوجد بداخلها؟

استخدمت وزارة الصحة خلال موسم الحج 1440هـ أسطولاً من سيارات الإسعاف صغيرة الحجم، وذلك لضمان سهولة حركتها بين الحجاج، وسرعة الوصول للحالات المرضية لتقديم الإسعافات اللازمة لها.
وأوضح أحد الممرضين في مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة أن سيارات الإسعاف الصغيرة مجهزة تجهيزا كاملا بوحدة عناية مركزة متنقلة، ويوجد مع كل وحدة طبيب ومسعف لمباشرة الحالات.
فيما أبان ممرض آخر أنها تحتوي على كافة الأجهزة الضرورية لإنقاذ حياة المرضى، لافتاً إلى أنها صممت بهذا الحجم الصغير لتسهيل حركتها بين الحجاج خلال مواسم الحج.وفق “أخبار 24”.
ماذا يوجد داخل سيارة الإسعاف؟ #حج_بصحة pic.twitter.com/7ckNoSu2kJ
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) August 15, 2019