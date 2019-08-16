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أخبار محلية > قطار الحرمين يُسيّر 192 رحلة خلال موسم الحج.. ويستفيد منه نحو50 ألف حاج
16/08/2019   10:24 ص

قطار الحرمين يُسيّر 192 رحلة خلال موسم الحج.. ويستفيد منه نحو50 ألف حاج

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كشف المدير العام للتشغيل والصيانة بقطار الحرمين السريع المهندس ريان الحربي، عن أن جدول الرحلات، الذي أعدّ خصيصاً لموسم حج هذا العام، شمل 192 رحلة.

وأوضح الحربي، وفقاً لصحيفة “عكاظ”، أن العمليات التشغيلية خصصت قطارات مزدوجة خلال التشغيل في موسم الحج؛ لاستيعاب الطلب المتزايد على خدمة قطار الحرمين، بحيث يتم ربط قطارين بالرحلة الواحدة.

وبيّن أن سعة كل قطار تبلغ 417 مقعداً؛ ليصبح عدد المقاعد في القطارات المزدوجة 834 مقعداً في الرحلة الواحدة، بما يتجاوز سعة 20 حافلة كبيرة.

وأشار الحربي إلى أن عدد المسافرين الذين استفادوا من خدمة القطار خلال موسم الحج تنامى بعد تخصيص طاقة استيعابية تجاوزت 158 ألف مقعد خلال موسم الحج بين جميع المحطات، ومعها تمكّن قطار الحرمين من نقل أكثر من 50 ألف حاج.

قطار الحرمين يُسيّر 192 رحلة خلال موسم الحج.. ويستفيد منه نحو50 ألف حاج

أخبار محلية
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