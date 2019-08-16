“الصحة” تؤكد عدم تسجيل أي إصابة بكورونا خلال الحج.. وتكشف عن إجراءاتها لمواجهة ذلك

كشفت وزارة الصحة عن اتخاذها لإجراءات لمواجهة فيروس كورونا خلال موسم الحج، من بينها الحدّ من وجود الإبل في مناطق الحج لأي غرض كان، لافتة إلى أن الإجراءات أسهمت في عدم تسجيل أي حالة إصابة خلال الموسم.
وأوضحت الوزارة أنها خصصت بالتعاون مع الجهات المعنية مسالخ محددة للإبل، والاستعاضة عن الإبل في النسك والأضحية في مناطق الحج، بالأنواع الأخرى من الماشية، بعد صدور فتوى بذلك.
وبيّنت أنها أجرت عمليات تدريب مكثفة في المنشآت الصحية في مناطق الحج على رصد وعزل الأمراض التنفسية الشبيهة بكورونا، واستعدت بشكل جيد لنقل الحالات عند تسجيلها إلى خارج مناطق الحج، مشيرة إلى تجهيزها للمختبرات الموسمية؛ لتشخيص كورونا بتقنية “البلمرة الجزئية” في المشاعر المقدسة.وفق “أخبار 24”.