انطلق أمس (الخميس)، ماراثون الألوان ضمن الفعاليات النوعية لموسم الطائف، والذي يستمر على مدى 3 أيام.
فيما انطلق ضمن فعاليات اليوم الأول “ماراثون العائلة”، وسط إقبال كبير من جميع أفراد العائلة من مختلف الأعمار بمن فيهم النساء، بالإضافة إلى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وحصل الفائزون من المركز الأول وحتى العاشر على جوائز مالية، بالإضافة إلى جوائز مالية مخصصة لكبار السن في مسارات الهواة والمحترفين.
وينطلق اليوم الجمعة، المسار المخصص للهواة بطول 8 كيلومترات، فيما تقتصر المشاركة في اليوم الختامي على فئة المحترفين بطول 21 كيلومتراً.ذ
وفق “أخبار 24”.