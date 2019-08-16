مصادر: عمر السومة طلب الرحيل من الأهلي

أفادت مصادر بأن المحترف السوري عمر السومة، طلب من إدارة الأهلي الرحيل من النادي على سبيل الإعارة، وأنه يمتلك عرضاً من أحد الأندية الخليجية للانضمام لصفوفه.
يأتي ذلك أعقاب المشكلة التي حدثت بين اللاعب، ومدرب الفريق الكرواتي برانكو إيفانكوفتش، قبل لقاء الأهلي والهلال في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، والتي شهدت غضب اللاعب لعدم إشراكه أساسياً خلال المباراة وقيامه برمي قميص الأهلي على الأرض.
وذكرت المصادر بحسب صحيفة “الرياضية” أن إدارة الكرة بالأهلي لم تتمكن من حل المشكلة بين اللاعب والمدرب في تدريبات الفريق الأربعاء، وتنتظر عودة التدريبات مساء اليوم للاجتماع بالمهاجم والمدرب من أجل إنهاء الخلاف.