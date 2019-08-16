تفاعلت أمانة العاصمة المقدسة مع مقطع فيديو متداول أظهر سيدة تتذمر من وجود حشرة في وجبة غداء اشترتها من مطعم شهير بمكة، لافتةً إلى أنها أغلقت المطعم.
وقالت الأمانة أن الإدارة العامة لصحة البيئة التابعة لأمانة مكة تفاعلت مع مقطع الفيديو الذي تم رصده قبل عدة أيام.
وأضافت الأمانة وفقاً لـ”سبق”، أن الفرق الرقابية باشرت الموقع ولوحظ قيام إدارة المطعم بالطبخ والتحضير والتوزيع على جميع فروع المطعم بمكة في بيئة غير مهيأة وتفتقد لأدنى الاشتراطات الصحية.
ولفتت إلى أنه جرى إغلاق مقر التحضير وجميع فروع المطعم والبالغ عددها 6 فروع بمكة المكرمة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.