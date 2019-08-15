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أخبار محلية > انتهاء مشكلة العائلة السعودية التي أُشيع تعرضها للاحتجاز في جورجيا.. والسفير يُؤكد مغادرتها إلى المملكة
15/08/2019   7:36 م

انتهاء مشكلة العائلة السعودية التي أُشيع تعرضها للاحتجاز في جورجيا.. والسفير يُؤكد مغادرتها إلى المملكة

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غادرت إلى المملكة، اليوم (الخميس)، العائلة السعودية التي واجهتها قبل أيام مشكلة مع شركة سياحية في جورجيا، وأُشيع تعرض أفرادها للاحتجاز بسبب الخلاف مع الشركة.

وأكد السفير السعودي لدى جورجيا عبد الله المطيري إنهاء إجراءات سفر العائلة إلى المملكة من مطار مدينة باتومي بعد التوصل إلى حل للمشكلة إثر تدخل السفارة السعودية.

وكانت شائعات قد نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام حول احتجاز السلطات الجورجية لأفراد العائلة، وهو ما نفاه السفير السعودي، وأوضح أن الأمر متصل بخلاف حول مبالغ نقدية مع أحد المكاتب السياحية.وفق “أخبار 24”.

انتهاء مشكلة العائلة السعودية التي أُشيع تعرضها للاحتجاز في جورجيا.. والسفير يُؤكد مغادرتها إلى المملكة

أخبار محلية
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