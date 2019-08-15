عبر نحو 300 إعلامي من ضيوف وزارة الإعلام في حج هذا العام 1440هـ، عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من خلال تدوين مشاعرهم وانطباعاتهم لما قدمته المملكة من جهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
وتم توقيع جدارية شكر خادم الحرمين الشريفين خلال حفل وزارة الإعلام الختامي لموسم حج هذا العام الذي أقيم أمس الأربعاء في فندق الرتز كارلتون بجدة.
وتضمنت الجدارية عبارات مؤثرة ومشاعر صادقة من الضيوف الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام العربية والإسلامية والعالمية، حيث استخدم بعضهم لغاتهم الأم في التعبير عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على كل ما شاهدوه ولمسوه من تسهيلات وخدمات قدمتها المملكة لحجاج بيت الله الحرام.
وفق “أخبار 24”.