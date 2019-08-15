“الأرصاد” تنبه من أمطار على الباحة.. و”الدفاع المدني” يدعو للحذر والابتعاد عن مجاري الأودية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة اليوم (الخميس)، مصحوبة برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب.
كما توقعت تساقط البرد وجريان السيول، حيث تستمر الحالة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم، وشمل التنبيه مدينة الباحة, ومحافظات والعقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والأجزاء المجاورة لها.
وأكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان الغامدي على الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.وفق “أخبار 24”.