خصصت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن، سيفاً ومليون ريال كجائزة لمالك الهجن التي تحصل على النقاط الأكثر في النسخة الثانية من المسابقة التي انطلقت اليوم الخميس بالطائف تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقالت اللجنة إن النقاط ستحتسب خلال الأشواط العامة لأشواط الإنتاج، والسباق الختامي، مشترطة ضرورة أن تكون ملكية الهجن شخصية بنسبة 100%.
وأعطت اللجنة المالك الحق في إضافة من له صلة القرابة من الدرجة الأولى كالأب والأبناء إذا كانت المطايا تحمل نفس الشعار.
وأكدت أنها لن تعتمد أي نتائج إلا بعد نهاية المهرجان للتأكد من نتائج كشف المنشطات، حيث ستستبعد جميع نقاط المطايا التي تظهر تحليلاتها نتائج إيجابية.
يذكر أن القيمة الإجمالية للجوائز تبلغ 53 مليون ريال يتنافس عليها عدد كبير من ملاك الهجن المحلية والدولية، من خلال 439 شوطاً على فترتين صباحية ومسائية.
وفق “أخبار 24”.