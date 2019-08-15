تعرف على البيانات التشغيلية للكهرباء والمبيعات اليومية لمنتجات الطاقة خلال موسم الحج‎

كشفت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن البيانات التشغيلية للكهرباء ومتوسط المبيعات اليومية للمنتجات البترولية المكررة، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام.
وذكرت الوزارة أن أحمال الكهرباء القصوى في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بلغت 4197 ميجاوات، مقارنة بالعام بـ4301 ميجاوات العام الماضي.
وأضافت أنه تم إنشاء 13 مشروعا جديدا لنقل وتوزيع الطاقة، وتوفير 1616 خبيرا ومهندسا وفنيا على مدار الساعة و87 مقر عمليات، فيما بلغت تكلفت مشاريع الطاقة 1.2 مليار ريال.وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن مبيعات البنزين بنوعيه بلغت 151.2 ألف برميل يوميا مقارنة بـ156 ألف برميل العام الماضي، فيما بلغت مبيعات الديزل 110 آلاف برميل يوميا مقارنة بـ113 ألف برميل العام الماضي، وبلغت مبيعات وقود الطائرات 79 ألف برميل يوميا مقارنة 75 ألف برميل العام الماضي.
وأبانت أن عدد البلاغات المؤثرة على الشبكة بلغ 38 منخفضا عن العام الماضي بنسبة 27%، فيما بلغت نسبة تحسن الانقطاعات 43%، بمعدل 4 انقطاعات مقارنة بـ7 انقطاعات العام الماضي.