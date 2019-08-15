الأهلي يعاقب السومة وغضب على برانكو

علمت مصادر أن إدارة النادي الأهلي بصدد معاقبة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في ناديها، السوري عمر السومة، بعدما قام برمى قميص فريقه على الأرض أثناء عملية التسخين، قبل النزول والمشاركة في اللقاء، في إشارة واضحة لغضبه من تواجده على مقاعد البدلاء حتى الدقيقة الـ75، من لقاء فريقه أمام الهلال الذي كسبه الأهلي 1 /صفر، إلا أنه غادر البطولة الآسيوية بخسارته مجموع المباراتين 3 /4، بعدما خسر ذهابا على أرضه 2 /4.
وتؤكد مصادر «الوطن» أن عقوبات داخلية ستطبق على السومة، الذي اعتبر أهم اللاعبين الغائبين خلال 75 دقيقة في لقاء الإياب القاري.
على الصعيد الجماهيري، كانت ردة الفعل الأهلاوية غاضبة جدا، خاصة من المدرب الكراواتي برانكو، الذي عاود الأخطاء التي حدثت في لقاء الذهاب مجددا، حيث كانت التبديلات أثناء اللقاء غير صحيحة ومتأخرة، بداية بإخراج اللاعب عبدالفتاح عسيري، والإبقاء على اللاعب الصربي اليكسيتش، الذي لم يقدم مستوي مميزا وفارقا في المباراتين، ما جعل الجماهير تتسأل هل هناك محاباة للاعبين الأجانب الذين استقطبهم المدرب على حساب المميزين في الأهلي، وتأخر المدرب كثيرا في إشراك السومة، والأهلي كان بحاجة كبيرة أن يفعل الجانب الهجومي، وأن يسجل 3 أهداف نظيفة ليخطف التأهل.