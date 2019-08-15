الأسطا: 21 عاما تكفي .. سأعتزل

أنهى عبدالله الأسطا لاعب فريق النصر لكرة القدم السابق علاقته بكرة القدم بشكل نهائي، عبر “الاقتصادية”، عندما أعلن اعتزاله، واضعا حدا لمشواره في الملاعب الذي استمر 21 عاما، وقال: “أعلن عبر “الاقتصادية” اعتزالي كرة القدم، مكتفيا بـ 21 عاما قضيتها في الملاعب، كانت بدايتها مع ناشئي وشباب الرائد قبل الانتقال للشباب الذي عشت فيه أجمل أيامي، واختتمت بعدها مسيرتي الكروية مع النصر الذي أعتز بتاريخه وجماهيره أيضا”. وكانت إدارة النصر قد أنهت علاقتها بالأسطا، ومنحته حرية الانتقال لأي ناد آخر، إثر انتهاء عقده بشكل رسمي، حيث سلمته مستحقاته المتأخرة في الأيام الماضية. وأضاف الأسطا في حديث خاص لـ “الاقتصادية”: “تسلمت قبل أيام رواتبي ومستحقاتي المتأخرة من النصر، وبالتالي لم يعد لي أي علاقة رسمية معه”.
وأضاف: “وصلتني حتى الآن ثلاثة عروض احترافية من أندية في الدوري السعودي للمحترفين، ورغم جديتهم وإغراءاتهم المالية، ولكنني رفضتها، وأشعر أنها نهاية علاقتي بكرة القدم، ولا يوجد لدي ما سأقدمه، لذلك سأكتفي بالفترة التي عشتها في الملاعب وحققت خلالها ما يقارب ثماني بطولات رسمية ولله الحمد”.
وعن مستقبله، قال: “كل تفكيري حاليا منصب في كيفية أخذ راحة واستجمام بعد هذا المشوار الطويل، بعدها سأعود للملاعب ولكن من باب التدريب، سأدخل هذا العالم، أو ربما عالم التحليل الفني في القنوات التلفزيونية، ولكن في وقتي الراهن أنا مع عائلتي أريد أن أستمتع بإجازتي وراحتي فقط”. وشدد على أن الظروف لم تسمح له بتقديم نفسه بشكل أفضل مع النصر، وقد يحتفظ ببعض الأسباب، وقال: “بكل تأكيد أعتز بالفترة التي عشتها مع النصر وجماهيره التي أقدرها وأحترمها”.
ميدانيا، يستأنف النصر، تدريباته اليوم بعد تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بالفوز على الوحدة الإماراتي 3/ 2، تأهبا لمواجهة ضمك في الجولة الأولى في الدوري السعودي للمحترفين.
وكان الثلاثي المبعد عن القائمة الآسيوية، المغربي نورالدين أمرابط، النيجيري أحمد موسى، والبرازيلي بيتروس ماتيوس، قد واصلوا تدريباتهم في مقر النادي وبحسب البرنامج المعد لهم من قبل المدرب البرتغالي روي فيتوريا، فيما انضم للتدريبات، المهاجم عبدالفتاح آدم، عقب نهاية مشاركته مع الأخضر في بطولة غرب آسيا.