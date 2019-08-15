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اخبار رياضية > جستنية معلقا على رمي السومة لقميصه: يجب النظر للضغط النفسي الذي تعرض له
15/08/2019   1:31 م

جستنية معلقا على رمي السومة لقميصه: يجب النظر للضغط النفسي الذي تعرض له

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علق الكاتب الرياضي عدنان جستنية على قيام محترف نادي الأهلي عمر السومة برمي قميصه الذي يرتديه في مباراة فريقه مع الهلال.

وذكر جستنية أن اللاعب أخطأ، لكن يجب النظر للضغط النفسي الذي جعله يخرج عن طوره ويقوم بسلوك ليس من سماته.

وأضاف أنه لولا غيرة السومة على الأهلي ورغبته في تحقيق نتيجة أفضل، وإحساسه أن للمدرب موقف منه لما غضب بالصورة التي ظهر بها، داعيا لاحتواء مشكلته مع المدرب بحكمة.

يذكر أن لاعب الأهلي عمر السومة قد أثار الجدل بعد قيامه برمي قميصه الذي يرتديه على أرضية الملعب خلال مباراة فريقه مع نادي الهلال في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.وفق “أخبار 24”.

جستنية معلقا على رمي السومة لقميصه: يجب النظر للضغط النفسي الذي تعرض له

اخبار رياضية
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