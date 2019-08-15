الهلال يخير سوريانو بين الإعارة والاستثمار

تواجه إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل صعوبة في بيع ما تبقى من عقد اللاعب الاسباني جوناثان سوريانو، والذي لعب مع الفريق منتصف الموسم الماضي، وبات ضمن الأسماء التي استغنى عنها المدرب الروماني رازفان لوشيسكو لعدم قناعته بإمكانيات اللاعب خلال معسكر الفريق الذي أقيم الشهر الماضي في النمسا، ولم يتحصل النادي «الأزرق» على عروض مجدية لكسب خدمات اللاعب ببيع عقده، وتلقت عرضين بقيمة أقل بكثير من قيمة اللاعب السوقية إلا أن اللاعب رفض مخالصته والتنازل عن باقي قيمة عقده، والذي يصل إلى 15 مليون ريال بعد أن تعاقدت معه الإدارة السابقة برئاسة الأمير محمد بن فيصل.
وعلمت مصادر «الرياض» أن نادي الشباب دخل بمفاوضات مع الهلال لكسب خدمات المهاجم الاسباني جوناثان سوريانو عن طريق الاعارة لموسم واحد، ووضعت الادارة الهلالية الخيار للاعب في قبول العرض أو تحويله لقائمة الاستثمار بعد أن أتاح الاتحاد السعودي هذه الخاصية للأندية.
وكان الفريق الهلالي عاود تدريباته أمس بعد تأهله لدور الثمانية في بطولة الأندية الآسيوية من أمام الأهلي بتدريب استرجاعي شارك فيه جميع اللاعبين، فرض من خلاله المدرب مناورة وتواجد لاعب الوسط عبدالله عطيف في التدريب إذ منعته الانفلونزا من المشاركة في التدريب كما واصل المافع محمد البريك برنامجه التأهيلي المعد من الجهاز الطبي، وقد منح المدرب لوشيسكو اللاعبين إجازة لمدة يومين على أن تعود التدريبات مساء السبت على ملعب النادي، وقد شهد التدريبات رئيس النادي فهد بن نافل.