نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > الهلال يخير سوريانو بين الإعارة والاستثمار
15/08/2019   1:31 م

الهلال يخير سوريانو بين الإعارة والاستثمار

+ = -
664

تواجه إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل صعوبة في بيع ما تبقى من عقد اللاعب الاسباني جوناثان سوريانو، والذي لعب مع الفريق منتصف الموسم الماضي، وبات ضمن الأسماء التي استغنى عنها المدرب الروماني رازفان لوشيسكو لعدم قناعته بإمكانيات اللاعب خلال معسكر الفريق الذي أقيم الشهر الماضي في النمسا، ولم يتحصل النادي «الأزرق» على عروض مجدية لكسب خدمات اللاعب ببيع عقده، وتلقت عرضين بقيمة أقل بكثير من قيمة اللاعب السوقية إلا أن اللاعب رفض مخالصته والتنازل عن باقي قيمة عقده، والذي يصل إلى 15 مليون ريال بعد أن تعاقدت معه الإدارة السابقة برئاسة الأمير محمد بن فيصل.

وعلمت مصادر «الرياض» أن نادي الشباب دخل بمفاوضات مع الهلال لكسب خدمات المهاجم الاسباني جوناثان سوريانو عن طريق الاعارة لموسم واحد، ووضعت الادارة الهلالية الخيار للاعب في قبول العرض أو تحويله لقائمة الاستثمار بعد أن أتاح الاتحاد السعودي هذه الخاصية للأندية.

وكان الفريق الهلالي عاود تدريباته أمس بعد تأهله لدور الثمانية في بطولة الأندية الآسيوية من أمام الأهلي بتدريب استرجاعي شارك فيه جميع اللاعبين، فرض من خلاله المدرب مناورة وتواجد لاعب الوسط عبدالله عطيف في التدريب إذ منعته الانفلونزا من المشاركة في التدريب كما واصل المافع محمد البريك برنامجه التأهيلي المعد من الجهاز الطبي، وقد منح المدرب لوشيسكو اللاعبين إجازة لمدة يومين على أن تعود التدريبات مساء السبت على ملعب النادي، وقد شهد التدريبات رئيس النادي فهد بن نافل.

الهلال يخير سوريانو بين الإعارة والاستثمار

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885058440.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.