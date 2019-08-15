كشف الجندي ماجد علي الحكمي، صاحب الصورة التي حققت المركز الأول في حج هذا العام، والتي كانت من نصيب المصور “سعود العنزي”، أن مكان التقاطها هو مشعر عرفة.
وقال الحكمي إنه قدّم للحاج المساعدة بنقله إلى مشعر مزدلفة، وسقاه الماء وغسل رأسه، بعدما شاهده يعاني جروحاً في أسفل قدمه يوم عرفة، لافتاً إلى أنه كان يسمع أنينه وهو يتألم.
وأوضح الحكمي أن قدم الحاج كانت ترتجف؛ بسبب كبر السن، فخاف عليه أن يسقط واعتبره مثل والده، مشيراً إلى أنه كان يتكلم الأوردو ولا يفهمه، فتعامل معه بلغة الإشارة، وحمله على ذراعيه وابتسم له حتى لا يشعر بأنه متضايق، بحسب “العربية نت”.
وأضاف أن الحاج كان يقبّل رأسه ويبكي، بعدما أوصله إلى مقر سكنه مع البعثة، ولم يتركه حتى اطمئن عليه، لافتاً إلى أن الله اختاره من بين الآلاف للعناية بهذا المسن؛ كي يحصل على الأجر والثواب.
وبيّن أنه تفاجأ بتداول الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن القوات المشاركة في الحج تقوم بأعمال عظيمة في خدمة ضيوف الرحمن، ولا يقتصر الأمر عليه وحده.