55 % منها أراض زراعية وسكنية.. تسجيل نحو 17 ألف عقار دون صك في العام الحالي

ذكرت مصادر أن عدد العقارات المسجلة دون صكوك في المملكة منذ بداية العام الهجري الجاري، بلغ أكثر من 17.2 ألف عقار، 55% منها أراض زراعية وسكنية.
وقالت المصادر إن 18% من هذه الصكوك سُجلت في المنطقة الشرقية بواقع 3050 عقاراً، مبينة وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” أن منطقة مكة المكرمة جاءت في المرتبة الثانية بعدد 2967 عقارا، ثم عسير بـ1979 عقاراً.
وأبانت أنه جرى تسجيل 694 عقاراً في كتابات العدل بمنطقة الجوف، و668 عقارا بالمدينة المنورة، و542 عقارا بحائل، تليها منطقة تبوك بعدد 436 عقارا، والباحة بـ417 عقارا، ونجران بـ321 عقارا دون صك.