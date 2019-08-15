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أخبار محلية > صحيفة: حكومة جبل طارق ستفرج اليوم عن ناقلة النفط الإيرانية
15/08/2019   9:34 ص

صحيفة: حكومة جبل طارق ستفرج اليوم عن ناقلة النفط الإيرانية

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أكدت مصادر صحفية أن رئيس وزراء منطقة جبل طارق فابيان بيكاردو التابعة لبريطانيا، أنها ستفرج اليوم (الخميس)، عن ناقلة النفط الإيرانية “جريس 1″، التي احتُجزت من قِبل قوات المشاة البحرية الملكية البريطانية، في البحر المتوسط في شهر يوليو الماضي.

ونقلت المصادر عن صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن بيكاردو لن يطلب تجديد أمر احتجاز الناقلة “جريس1″، مكتفياً أنها لن تتوجه إلى سوريا، ولن تخترق العقوبات على النظام السوري.

وكانت البحرية الملكية البريطانية قد احتجزت الناقلة “جريس1″، التي تحمل 28 شخصاً من الهند وأوكرانيا وباكستان، على بعد 4 كم جنوب جبل طارق، بعد إنذار يوضح أن السفينة شاركت في تمويل الإرهاب أو مرتبطة به وهذا ما نفته إيران.وفق “أخبار 24”.

صحيفة: حكومة جبل طارق ستفرج اليوم عن ناقلة النفط الإيرانية

أخبار محلية
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