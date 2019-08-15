تداول رواد شبكة التواصل الاجتماعي الشهير ، تويتر ، مقطع فيديو يظهر فيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، عمر السومة، وهو يرمي قميص النادي على الأرض خلال مباراة الفريق أمام الهلال في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.
و ظهرت حالة من الانقسام بين جماهير النادي الأهلي، بعد التصرف الذي قام به عمر السومة خلال مواجهة الهلال.
ودشنت الجماهير هاشتاج على موقع “تويتر” تحت عنوان : “#السومه_يرمي_قميص_الاهلي” ،حيث علق الآلاف من المهتمين بالأمر على تصرف اللاعب.
وعلق الإعلامي فارس السبيعي في “تغريدة” عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، قال فيها: “تصرف أرعن من اللاعب عمر السومة برمي قميص النادي الأهلي على الأرض .. يبدو أن العلاقة بين الهداف وناديه وصلت لخط النهاية”.
وقال سعود الصرامي في “تغريدة” عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي اليوم (الأربعاء): “الهداف الكبير لا يقصد رمي القميص فمع الحماس بالرغبة بالمشاركة خاصة و أن فريقه متقدم بهدف شعر بأن الوقت قد حان لدخوله لثقته بنفسه بأنه قادر على تحقيق تطلعات محبي الاهلي”.
وتابع قائلاً: “إستغلال اللقطة لإشعال الخلافات بين السومه والأهلي لن تنجح.!”.
وكتب الاعلامي وليدي الفراج”تغريدة” عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، قال فيها: ” هذا ابتزاز وليس نقد .. اللاعب يتعرض للكثير من الضغوط النفسية والعصبية قبل وأثناء وبعد المباريات ، من المعيب ان نذبح اللاعب معنويا ونحن تحت المكيف وممددين أرجلنا ونحكم عليه بكل هذا الهدوء”.
و أضاف الفراج قائلاً :”عمر سيبقا في قناعتي اهم واروع مهاجم غير سعودي عبر في ملاعبنا”.
تأهل فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019 رغم خسارته أمام ضيفه الأهلي 0-1، الثلاثاء، في إياب دور الـ16 على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ليضرب موعداً مع الاتحاد في دور الـ8 من البطولة القارية.
وفق “أخبار 24”.