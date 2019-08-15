رصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، اللاعب الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم نادي النصر السعودي، أثناء زيارته المسجد النبوي الشريف.
ونشر حمدالله عبر حسابه بـ”إنستغرام”، بعض الصور له خلال زيارته المسجد النبوي، عقب انتصار الفريق على الوحدة الإماراتي بنتيجة 3-2 الإثنين الماضي، وبلوغ ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وكان المدير الفني روي فيتوريا قد منح لاعبي النصر 3 أيام راحة، عقب انتصارهم على الوحدة الإماراتي، وسيستأنف الفريق التدريب يوم الجمعة المقبل، تحضيراً لافتتاح الدوري السعودي للمحترفين، ومواجهة ضمك.
وفق “أخبار 24”.