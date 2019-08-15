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اخبار رياضية > الأهلي يستأنف تدريباته .. وزوكانوفيتش يشارك في المران لأول مرة
15/08/2019   9:28 ص

الأهلي يستأنف تدريباته .. وزوكانوفيتش يشارك في المران لأول مرة

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عاد لاعبو فريق الأهلي إلى التدريبات اليوم الأربعاء في إطار التحضير للقاء العدالة.

ويلتقي الأهلي مع العدالة يوم 22 أغسطس الجاري في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وأدت المجموعة التي خاضت لقاء الهلال في دوري أبطال آسيا مراناً استشفائياً تركز على الجوانب البدنية.

وفي سياق متصل، واصل اللاعب خالد البركة برنامجه التأهيلي المعد له بالركض حول المضمار.

ومن جانبه منح المدرب برانكو إيفانكوفيتش مدرب الأهلي راحة للاعبي يوم الخميس.

ومن جانبه شارك المحترف البوسني أرفين زوكانوفيتش بفاعلية في مران فريقه اليوم الأربعاء بعد انضمامه لصفوف الفريق.وفق “أخبار 24”.

ووصل اللاعب لمقر النادي حيث اجتمع مع سمو المشرف العام على الكرة الأمير منصور بن مشعل.

الأهلي يستأنف تدريباته .. وزوكانوفيتش يشارك في المران لأول مرة

اخبار رياضية
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