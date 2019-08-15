الأهلي يفاوض برازيلي لحل أزمة خانة عبدالغني

كشفت لـ«الرياضية» مصادر خاصة أن إدارة النادي الأهلي استقرت على التعاقد مع لاعب أجنبي في خانة الظهير الأيسر وهو اللاعب الأخير الذي سيكمل باقي اللاعبين الأجانب الستة الموجودين حاليًا في الفريق.
وبينت ذات المصادر أن البرازيلي رينالدو دا سيلفا الظهير الأيسر في نادي ساوباولو البرازيلي قد دخل ضمن اهتمامات النادي الأهلي، حيث تتفاوض إدارة الأهلي مع اللاعب وناديه من أجل شراء عقده وانضمامه لصفوف الأهلي في الأيام المقبلة.
وعانى النادي الأهلي من خانة الظهير الأيسر منذ رحيل المصري محمد عبدالشافي، حيث لم ينجح المخضرم حسين عبدالغني قائد الفريق في سد الفراغ الذي يعاني منه النادي الجداوي، كما لم يقنع الوافد الجديد من نادي الحزم خالد البركة الكرواتي برانكو مدرب النادي الأهلي.