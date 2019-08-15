توقعات الطقس ليوم غدٍ الخميس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، نشرة توقعات الطقس في المملكة ليوم غد الخميس الرابع عشر من ذي الحجة 1440هـ، متوقعة أن تُسجِّل الأحساء أعلى درجة حرارة بـ 47° وأبها أدنى درجة حرارة بـ 18°.
وأوضحت الهيئة، أنه ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية، وذلك على مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات الطائف.
كما قد يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض وجازان والطريق الواصل ما بين الليث وجازان، فيما يتوقَّع تكوُّن الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية وأجزائها الساحلية.وفق “أخبار 24”.