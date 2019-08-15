أعلنت هيئة تطوير مكة المكرمة نجاح خطتها التشغيلية وأعمالها التنفيذية لموسم حج هذا العام، مشيرةً إلى أنها تم تنفيذها وفق أعلى المعايير.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام الفالح إن التعاون بين الهيئة والجهات ذات العلاقة أسهم في إنجاح الخطة التشغيلية، مؤكداً أن مؤشرات الأداء التي تم قياسها أثناء موسم الحج أشارت إلى نجاح مميز.
وأسهمت المشاريع التي نفذتها الهيئة بالمشاعر المقدسة وعددها 6 مشاريع، في تقديم خدمات تكاملية للحجاج، حيث سخرت الهيئة أكثر من 14 ألف موظف (رسميين وموسميين) لتنفيذ خطتها التشغيلية، وجندت أكثر من 7 آلاف موظف لإدارة الحشود داخل محطات قطار المشاعر.
ولعب الشباب السعودي من مهندسين وفنيين وسائقين ومشرفين دوراً بارزاً في إنجاح تشغيل قطار المشاعر هذا العام، حيث بلغت نسبة مشاركتهم في تشغيل القطار نحو 80%، فيما بلغ عدد الحجاج الذين نُقلوا عبر القطار لهذا العام أكثر من مليوني حاج.
كما ساهم موظفو الجهات ذات العلاقة، ورجال قوات أمن المنشآت وقوات أمن الطوارئ في تنظيم الحشود البشرية طوال أيام موسم الحج، وهو ما انعكس على حسن التنظيم والالتزام بمواعيد التفويج وانسيابية الحركة في منشأة الجمرات.
وفق “أخبار 24”.