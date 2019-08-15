استقبلت المدينة المنورة اليوم الأربعاء أولى رحلات قطار الحرمين المخصصة لنقل الحجاج القادمين لزيارة المسجد النبوي الشريف، بعد أن انتهوا من مناسك الحج في مكة المكرمة.
ووصل على متن الرحلة أكثر من 1200 حاج وحاجة من جنسيات مختلفة.
وبدأت القطاعات المختلفة في تنفيذ خطتها لفترة ما بعد الحج وتهيئة جميع الخدمات للاعتناء بالحجاج ومتابعة وتسهيل وصولهم إلى مساكنهم في المدينة المنورة.
وتعمل تلك الجهات كذلك على تطبيق خطة مغادرة الحجاج عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، الذي يشهد تسيير رحلات على مدار الساعة إلى مختلف دول العالم، حتى يوم الـ20 من محرم المقبل.
وكان أكثر من 900 ألف من حجاج الخارج وصلوا المدينة المنورة قبل بدء مناسك الحج، فيما وصل الحجاج الآخرون إلى مكة المكرمة أولاً عبر مطار جدة، ثم اتجهوا إلى المدينة المنورة بعد انتهاء مناسك الحج.
وفق “أخبار 24”.