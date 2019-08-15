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أخبار الخرج > بالصور.. شرفيو نادي الشرق يحتفلون بعيد الاضحى المبارك
15/08/2019   12:15 ص

بالصور.. شرفيو نادي الشرق يحتفلون بعيد الاضحى المبارك

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اقيمت اليوم معايدة منسوبي واعضاء شرف #نادي_الشرق‬⁩ بحضور رئيس النادي ا.داود المقرن و محبي النادي واعلاميين ⁧‫#الدلم‬⁩  بمناسبة ⁧‫#عيدالأضحى المبارك‬⁩  في ضيافة ا. محمد الذياب.


بالصور.. شرفيو نادي الشرق يحتفلون بعيد الاضحى المبارك

أخبار الخرج, اخبار رياضية
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