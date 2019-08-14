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أخبار محلية > لحظات مؤثرة لحجاج يشاهدون صور أبنائهم الشهداء وقد كتب عليها “لا تنسوهم من دعائكم”‎
14/08/2019   4:01 م

لحظات مؤثرة لحجاج يشاهدون صور أبنائهم الشهداء وقد كتب عليها “لا تنسوهم من دعائكم”‎

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أظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية عدداً من الحجاج من ذوي شهداء الواجب وهم يقفون أمام لوحة تضم صوراً لأبنائهم الشهداء، وقد كتب عليها “لا تنسوهم من دعائكم”.

وتضمن الفيديو لقطات ومشاهد مؤثرة حيث غالبت الدموع بعض الحجاج وهو يشاهدون صور أبنائهم العسكريين الذين استشهدوا في مواقع مختلفة.

وعبر عدد من آباء الشهداء عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد أبنائهم دفاعاً وذوداً عن دينهم ووطنهم، لافتين إلى أنهم استبشروا خيراً باستشهادهم في سبيل الله عز وجل.وفق “أخبار 24”.

 

لحظات مؤثرة لحجاج يشاهدون صور أبنائهم الشهداء وقد كتب عليها “لا تنسوهم من دعائكم”‎

أخبار محلية
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