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أخبار الخرج > بالصور.. إدارة نادي #الشعلة تقيم حفل معايدة للاعبين والجهاز الفني وأعضاء مجلس الإدارة
14/08/2019   1:35 م

بالصور.. إدارة نادي #الشعلة تقيم حفل معايدة للاعبين والجهاز الفني وأعضاء مجلس الإدارة

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استأنف الفريق الأول لكرة القدم تدريباته مساء اليوم الثلاثاء ، كما أقامت إدارة النادي حفل معايدة للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية حضرها عددًا من أعضاء مجلس الإدارة و مُحبّي النادي .

بالصور.. إدارة نادي #الشعلة تقيم حفل معايدة للاعبين والجهاز الفني وأعضاء مجلس الإدارة

أخبار الخرج, اخبار رياضية
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