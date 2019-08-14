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أخبار محلية > وزير الداخلية يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بنجاح موسم الحج
14/08/2019   1:22 م

وزير الداخلية يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بنجاح موسم الحج

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هنأ وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبد العزيز بن سعود، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام 1440هـ.

وأبرق الأمير عبد العزيز رسالتين إلى خادم الحرمين وولي العهد للتهنئة بنجاح بموسم الحج وتنفيذ توجيهات القيادة برعاية ضيوف الرحمن، وتهيئة كافة الخدمات والتسهيلات لهم لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان، ومن أبرزها مبادرة طريق مكة التي انطلقت منذ ثلاثة مواسم.

وأوضح أن التنفيذ الدقيق لخطط الحج الأمنية، والوقائية، والتنظيمية، والمرورية، وحركة المشاة، والتكامل بين الجهات الحكومية كان لها الدور الفاعل في نجاح هذا الموسم، لافتا إلى أن الأوضاع الصحية للحجاج كانت مطمئنة، ولم تشهد ظهور أي حالات وبائية.وفق “أخبار 24”.

وزير الداخلية يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بنجاح موسم الحج

أخبار محلية
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