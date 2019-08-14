رئيس “الأمة الكويتي”: الملك سلمان حول إمارة الرياض لغرفة عمليات إبان الغزو.. ولن ننسى هذه الكلمة للملك فهد

روى رئيس مجلس الأمة الكويتي منصور الغانم، عددًا من مواقف المملكة الداعمة للشعب الكويتي، لافتًا إلى أنها مواقف لن تمحى من ذاكرة الكويتيين.
وقال الغانم في مقابلة مع قناة الإخبارية، إنه لا يمكن لأي كويتي أن ينسى وتسقط من ذاكرته كلمة الملك فهد بن عبد العزيز الشهيرة إبان الغزو العراقي للكويت: “يا تبقى الكويت والسعودية، يا تنتهي مع بعض” ، لافتًا إلى أن تلك العلاقات لا يمكن أن تحدث بين بلدين إلا بين الكويت والسعودية.
وتحدث الغانم أيضًا عن موقف خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز أثناء توليه إمارة الرياض وقت الغزو، مشيراً إلى أنه حول مبنى الإمارة إلى غرفة عمليات لا يخرج منها إلا لصلاة الجمعة أو زيارة أهله.وفق “أخبار 24”.
وشدد الغانم على أن هذه المواقف لن تمحى أو تسقط من ذاكرة الكويتيين لأنها مواقف لا تسقط بالتقادم وستتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل.
#لقاء_خاص | رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق بن علي الغانم: الملك فهد -رحمه الله- عندما قال كلمته الشهيرة “يا تبقى الكويت والسعودية، يا تنتهي مع بعض” لايمكن أن ينساها أي كويتي. pic.twitter.com/1lcmOT6WsS
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) August 14, 2019
#لقاء_خاص | رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق بن علي الغانم يستذكر موقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أبان الغزو على الكويت. pic.twitter.com/qajtepXuuK
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) August 14, 2019