ترددت في جنبات وأروقة الأمم المتحدة صيحات التكبير والتلبية احتفالا بعيد الأضحى المبارك، وذلك في حفل المعايدة الذي أقامه الوفد الدائم للمملكة بالمقر الأممي.
وأظهر مقطع مصور جانبا من حفل المعايدة والأجواء التي صاحبته، وأصوات التكبير والتلبية وهي تصدح داخل مقر الأمم المتحدة، وسط استقبال السفير عبد الله المعلمي لوفود ومندوبي وممثلي الدول الإسلامية الشقيقة لتهنئتهم بالعيد المبارك، ومن بينهم نائبة الأمين العام أمينة محمد.
وأعرب المعلمي عن سعادته كثيرا بالاحتفال بحلول عيد الأضحى داخل المقر الأممي، موجهًا التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده والشعب السعودي.
وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتردد في جنبات الأمم المتحدة صيحات التكبير والتلبية، قائلا: “أردنا أن نشعر الناس بالأجواء الإسلامية التي تسيطر على هذا الاحتفال العظيم”.
وفق “أخبار 24”.