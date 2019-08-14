قريباً.. رفع الطاقة الاستيعابية لمطار العلا بنسبة 300% لاستقبال الرحلات الدولية المباشرة

بدأت الهيئة الملكية لمحافظة العلا تنفيذ مشروعين لتطوير مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالعلا ليستقبل الرحلات الدولية المباشرة، وتحسين وتوسعة مسرح مرايا، على أن يتم الانتهاء من المشروعين قبل نهاية العام الجاري 2019م.
وأوضحت الهيئة أن مشروع تطوير المطار يهدف لزيادة طاقته الاستيعابية إلى 400 ألف مسافر سنوياً بدلاً من 100 ألف، وذلك وفقًا لمعايير المطارات الدولية، بهدف تلبية الطلب المتزايد من السياح حول العالم لزيارة المحافظة.
وقالت إن المشروع يشمل في المرحلة الأولى توسعة المطار لاستيعاب المزيد من الطائرات، وإنشاء صالة جديدة لكبار الشخصيات، وإدخال نظام معلومات رقمي جديد، وتطوير التصاميم الداخلية والخارجية لصالتي المطار باستخدام مواد محلية تعكس بيئة العلا، فيما ستشمل المرحلة الثانية إضافة ممر جديد للطائرات بنهاية الربع الأول من العام القادم 2020م.وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن الخطة التطويرية لمسرح مرايا تتضمن إجراء تحسينات على المسرح وتوسعته ليستوعب نحو 500 شخص، مع تطوير النظام الصوتي للمسرح، إلى جانب إنشاء مطعم يتسع لـ500 شخص، ومساحة للمعروضات الفنية.
من جهته، أبان وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، أن المشروعين يهدفان لتقديم تجربة سياحية حيوية ومتنوعة لضيوف المملكة، تماشيًا مع رؤية العلا لتعريف العالم بكنوز المملكة التراثية والطبيعية في المحافظة، لافتاً إلى أن التحسينات التي ستجري على مسرح مرايا ستسهم في ترسيخ سمعته ومكانته على نطاق أكبر، ما سيجعل منه مسرحاً مفضلًا لكبار الفنانين على مستوى العالم.